WP: Глава ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы "слить" планы РФ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о военных планах Российской Федерации﻿. Об этом говорится в сообщении The Washington Post, сообщает Деловая столица.

"Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с Президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в защите от российской агрессии" , — цитирует издание слова представителя администрации США.

Издание утверждает, что украинское руководство интересовалось, в частности, продлится ли мощная поддержка Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена в условиях, когда республиканцы получили контроль над Палатой представителей.

"После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа" , — пишет издание.

The Washington Post не располагает данными, о чем конкретно директор ЦРУ говорил с Зеленским, но приводит оценки военных аналитиков, что весной этого года возможно обострение боевых на фоне усиленной мобилизации в РФ.