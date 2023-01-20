Генштаб: Силы обороны за сутки уничтожили 770 оккупантов
Согласно информации Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 770 захватчиков, 3 танка и 4 БПЛА.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 января 2023 ориентировочно составили:
- личного состава - 119300 (+770) человек,
- танков - 3139 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,
- РСЗО - 442 (+0) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1886 (+4),
- крылатых ракет - 749 (+0),
- кораблей/катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
- специальной техники - 190 (+0)