Генштаб: Силы обороны за сутки уничтожили 770 оккупантов

Согласно информации Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 770 захватчиков, 3 танка и 4 БПЛА.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 января 2023 ориентировочно составили: