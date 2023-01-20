Генштаб: Силы обороны за сутки уничтожили 770 оккупантов

Генштаб: Силы обороны за сутки уничтожили 770 оккупантов
Фото: Facebook

Согласно информации Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 770 захватчиков, 3 танка и 4 БПЛА.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 января 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - 119300 (+770) человек,
  • танков - 3139 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,
  • РСЗО - 442 (+0) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1886 (+4),
  • крылатых ракет - 749 (+0),
  • кораблей/катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
  • специальной техники - 190 (+0)

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