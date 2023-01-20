Politico: "Вагнер" зарабатывает в Африке на войну в Украине

Группа "Вагнер" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике, чтобы, в частности, финансировать войну против Украины.﻿﻿ Об этом пишет Politico со ссылкой на западного чиновника и полученную дипломатическую телеграмму, сообщает Украинская правда.

Источники издания сообщают, что за последний год группа "Вагнер" значительно расширила свою работу в Центральноафриканской Республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 миллиарда долларов.

По словам чиновника, эти средства, вероятно, будут использованы группировкой для приобретения нового оружия и боевиков.

Politico отмечает, что добыча полезных ископаемых создает канал финансирования войны России против Украины.

Издание сообщает, что "Вагнер" начал свою деятельность в ЦАР в 2018 году, создав культурный центр и заключив несколько соглашений, которые помогли обеспечить безопасность добывающих участков, в частности на золотом руднике Ндасима, расположенном вблизи города Бамбари в центре страны. С тех пор "Вагнер" превратил некогда рудник в огромный комплекс.

Сегодня шахта охватывает восемь производственных зон на разных стадиях разработки, самая большая из них имеет глубину примерно более 200 футов.

Кроме того, в телеграмме говорится, что ЦАР пока отказывается предоставлять миротворцам ООН, которые находятся в стране, разрешение на пролет над шахтой беспилотных летательных аппаратов. Несколько из них подверглись обстрелу со стороны армии ЦАР. Американские чиновники считают это признаком того, что "Вагнер" получает политический контроль в стране.

"По оценкам США, группа помогает обустраивать объект для долгосрочной эксплуатации и укрепила шахту, построив мосты на переходах через реки и установив зенитные установки на грузовиках в ключевых точках.