Нидерланды готовы обсудить предоставление Украине F-16

В правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F16, если Киев озвучит такую просьбу.﻿ Как сообщает NLTimes, об этом во время дебатов в парламенте сказал министр иностранных дел Вопке Хукстра, сообщает Европейская правда.

Вопке Хукстра сказал, что правительство потенциально готово обсуждать такой запрос Украины. Более подробные слова министра иностранных дел не приводятся.

Он отметил также, что на поставку стандартного вооружения "нет табу" и все, что предоставляют Нидерланды, предоставляется по запросу Украины.

Министр Кайса Оллонгрен ранее заявила, что Нидерланды готовы профинансировать передачу танков Leopard 2 для Украины, которые передадут другие союзники - так, как уже помогали с поставкой советских Т-72 из Чехии.

В отдельном интервью Reuters она сказала, что Нидерланды финализируют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.