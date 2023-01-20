В Германии началась встреча на авиабазе "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу открыл очередное заседание союзников на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, призвав их к большей помощи Украине.

"Это решающий момент. Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь время копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России" , - сказал Остин.

По его словам, Россия остается настроенной на агрессию и завоевания, и российские силы усилили свои ужасные атаки, убив многих невинных украинцев.

"Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр" , - сказал он.

Остин отметил, что "это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира", поэтому, не сомневайтесь, "мы будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется".

Он добавил, что атаки России призваны сломить дух Украины, но "они провалились, а народ Украины вдохновил мир"

Президент Владимир Зеленский в виртуальном обращении к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины , призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.

"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей - это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов" , - сказал Зеленский.

Но, по его словам, время остается российским оружием.

"Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием" , - подчеркнул он.

Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайн предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.

"В ваших силах гарантир﻿﻿овать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу" , - заявил Зеленский.

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