Резников назвал три приоритета Украины на "Рамштайн"

Министр обороны Украины Алексей Резников очертил﻿, какое вооружение нужно для Украины от западных союзников по результатам проведения восьмой международной встречи в формате "Рамштайн".

"Есть три приоритета Украины на "Рамштайн-8": больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов + обслуживание и ремонт вооружения и техники" , - написал глава Минобороны.

Сегодня проходит восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн". Участие в заседании Контактной группы по обороне Украины принимают руководители оборонных ведомств 50 стран.