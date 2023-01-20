Резников назвал три приоритета Украины на "Рамштайн"

Резников назвал три приоритета Украины на "Рамштайн"
Фото: facebook/KabminUA

Министр обороны Украины Алексей Резников очертил﻿, какое вооружение нужно для Украины от западных союзников по результатам проведения восьмой международной встречи в формате "Рамштайн".

"Есть три приоритета Украины на "Рамштайн-8": больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов + обслуживание и ремонт вооружения и техники", - написал глава Минобороны. 

Сегодня проходит восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн". Участие в заседании Контактной группы по обороне Украины принимают руководители оборонных ведомств 50 стран.

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