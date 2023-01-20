Остин: У России крупные боевые потери и заканчиваются боеприпасы

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, что у России исчерпываются боеприпасы и она понесла значительные боевые потери.﻿ Выступление Остина цитирует CNN, сообщает Европейская правда.

"Украина вдохновила мир, а в России тем временем заканчиваются боеприпасы. Она понесла значительные боевые потери" , - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что Москва сейчас обращается к своим немногим партнерам, которые у нее остались, чтобы пополнить запасы для своего трагического и ненужного вторжения, "но даже Иран и Северная Корея не признают, что они осуществляют поставки России".

"Просто сравните это с огромной поддержкой свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале" , - сказал Остин делегатам в пятницу.

После обращения президента Владимира Зеленского к участникам встречи Остин сказал, что "мы и в дальнейшем будем отстаивать принцип, согласно которому границы нельзя перекраивать силой".