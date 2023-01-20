В Германии отрицают, что Шольц выдвигал Байдену условия по танкам Leopard

В Берлине отрицают, что канцлер Олаф Шольц называл обязательным условием для передачи ВСУ танков Leopard согласие Вашингтона на поставки своих Abrams, сообщает Новое время.

Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта сообщает агентство DPA.

О том, что Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams, сообщила ранее газета Süddeutsche Zeitung.

"Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое… Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или выдвигал какие-либо требования американскому президенту" , — прокомментировал публикацию СМИ Хебештрайт.

Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что ВСУ получят роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

В свою очередь Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.