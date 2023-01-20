CNN: США и Германия пока не договорились о танках для Украины

По информации CNN, глава Пентагона Ллойд Остин и новоизбранный глава немецкого Минобороны Борис Писториус так и не договорились о танках Leopard 2 для Украины, сообщает Зеркало недели.

"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей (в формате Рамштайн – ред.) в пятницу, и было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина" , - сообщает издание.

При этом СМИ отмечает, что в преддверии встречи в Пентагоне были уверены, что касаемо этого вопроса сторонам все же удастся достичь прогресса.

Ожидается, что окончательное решение о поставках Украине тяжелого вооружения, в том числе танков, будет принято сегодня во время очередного раунда переговоров в формате Рамштайн. Вчера глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может согласиться на передачу нам Leopard 2, даже если США не согласуют отправку ВСУ своих M1 Abrams