CNN: Британия может передать Украине ракеты-аналоги ATACMS

США отказываются поставлять Украине дальнобойные ATACMSы, которые стреляют на 300 км, поскольку там обеспокоены тем, что ВСУ могут бить ими по территории России. Поэтому Великобритания рассматривает вопрос передачи нас собственного аналога американских ракет. Об этом сообщает CNN, цитируя свой источник из Лондона, сообщает Зеркало недели.

"В соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Украины, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия" , - пишет СМИ.

Позиция Лондона в вопросе поставки Украине вооружения "более агрессивна публично". Как следствие, украинские официальные лица призвали британскую делегацию взять на себя инициативу в ходе сегодняшних обсуждений в Рамштайне.