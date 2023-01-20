В Кабмине назвали четыре источника восстановления Украины

Украина ожидает, что предстоящая Конференция восстановления Украины в Лондоне позволит мобилизовать международную поддержку для быстрого восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-брифинге с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом и министром по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грантом Шаппсом.

«Основное возмещение ущерба должно быть возложено на агрессора. Для привлечения россии к ответственности за преступления важно выработать соответствующие механизмы международного права. Мы рассчитываем, что вместе с партнерами мы четко зафиксируем положение о том, благодаря каким ресурсам должно происходить долгосрочное восстановление» , — сказал премьер.

Украина предлагает 4 основных источника финансирования Плана восстановления:

конфискованные российские средства в Украине и мире; средства международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций; непосредственно денежные средства из государственного бюджета Украины; средства доноров и частного сектора.

Грант Шаппс заявил, что Великобритания справится с вызовом мобилизации поддержки Украины со всего мира.