В Кабмине назвали четыре источника восстановления Украины

В Кабмине назвали четыре источника восстановления Украины
Фото: facebook/KabminUA

Украина ожидает, что предстоящая Конференция восстановления Украины в Лондоне позволит мобилизовать международную поддержку для быстрого восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-брифинге с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом и министром по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грантом Шаппсом.

«Основное возмещение ущерба должно быть возложено на агрессора. Для привлечения россии к ответственности за преступления важно выработать соответствующие механизмы международного права. Мы рассчитываем, что вместе с партнерами мы четко зафиксируем положение о том, благодаря каким ресурсам должно происходить долгосрочное восстановление», — сказал премьер.

Украина предлагает 4 основных источника финансирования Плана восстановления:

  1. конфискованные российские средства в Украине и мире;
  2. средства международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций;
  3. непосредственно денежные средства из государственного бюджета Украины;
  4. средства доноров и частного сектора.

Грант Шаппс заявил, что Великобритания справится с вызовом мобилизации поддержки Украины со всего мира.

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