МВД: Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Броварах состоится 21 января

Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области руководством и сотрудниками МВД состоится в субботу, 21 января в "Украинском доме", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре "Украинский дом" состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11:00".

Прощание с личным составом специального авиационного отряда с погибшими командиром воздушного судна - инструктором авиационной эскадрильи специального назначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи специального назначения Константином Коваленко, бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 21 января в 13:00 в городе. Нежин (вертолетная площадка № 4 аэродрома).

Предыстория: