Пограничники возле Бахмута уничтожили разведгруппу россиян и отбили штурм

Военнослужащие Госпогранслужбы ликвидировали разведывательную гриппу россиян, а впоследствии и отбили штурм оккупантов вблизи города Бахмут Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

"На этом направлении за минувшие сутки пограничники провели ряд оборонительных боев с захватчиками.

Днем противник пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения, который неподалеку от Бахмута. Бойцы вражескую разведгруппу ликвидировали – уничтожили 2 разведчиков, еще 3 ранили".

Сообщается, что с наступлением темноты противник взялся штурмовать оборонительные позиции более масштабно – в наступление пехота оккупантов пошла с нескольких направлений.

В ГПСУ отметили, что артиллерия Сил обороны нанесла удары по захватчикам во время их выдвижения, значительно снизив их атакующий потенциал.

А дальше продвижение оккупантов вперед остановили пограничники в ближнем бою.