Глава Пентагона: США передают Украине дополнительные Avenger и NASAMS

США передают Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, которые войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллоид Остин, говорится на сайте Минобороны США.

"Наш новый пакет обеспечивает еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо" , — сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что Украине будут переданы новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и восемь систем ПВО Avenger.

По его словам, пакет помощи также помогает удовлетворить потребность Украины в бронетехнике и боевых машинах.

Помощь США включает:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).

Ранее в Пентагоне сообщали, что поставка Украине американских танков M1 Abrams сейчас «не имеет смысла». Отмечалось, что эти танки работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе и могут преодолевать большие расстояния без дозаправки.