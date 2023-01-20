Генштаб: В Мелитополе оккупанты будут пропускать на блокпостах только с пропусками

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики с 1 марта запретят людям пересекать блокпосты без специальных пропусков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 20 января.

"Противник усиливает режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных".

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Луганской области продолжается мобилизация.

Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого "МЧС".