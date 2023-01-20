Генерал Милли: ВСУ будет тяжело вытеснить оккупантов с захваченных территорий

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что защитникам Украины будет тяжело военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году, учитывая огромную протяженность фронта, сообщает Новое время.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 20 января, по итогам встречи в формате Рамштайн.

"Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно" , — сказал Милли.

По мнению генерала, в этом году возможна стабилизация фронта, которая будет зависеть от поставок военной помощи Силам обороны Украины и их обучения. Милли также считает, что защитники Украины могут провести «значительную» тактическую наступательную операцию, чтобы освободить как можно больше украинской территории.

"Но я все же считаю, что в конце концов эта война, как и многие войны до нее, закончится за столом переговоров" , — добавил генерал Милли.

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине.