ОП: В Украине начали работу новые послы Австрии, Кипра и Финляндии
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Австрии, Кипра и Финляндии, поздравив их с началом дипломатической миссии в Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил Офис президента.
В Украине начинают работу посол Австрии Арад Бенкьо, Кипра Михалис Захариоглу и Финляндии Яакко Лехтовирта.
Церемония вручения верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская".
"Спасибо, что в это сложное время вы с нами здесь, в Киеве. Особенно сейчас, когда Украина находится под регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны государства-террориста. Ценим вашу солидарность", - обратился Зеленский к новоназначенным послам.
Он отдельно поблагодарил дипломатов за помощь, оказанную Украине на фоне полномасштабного вторжения.
В частности, в разговоре с послом Арадом Бенкьо президент подчеркнул важность поддержки со стороны Вены приобретения Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.
А во время принятия верительных грамот от финского посла - выразил надежду на поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию.
Напомним, в октябре 2022 года бывший уполномоченный украинского правительства по вопросам санкций Алексей Макеев официально стал новым послом Украины в Германии.