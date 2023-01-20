Зеленский прокомментировал итоги "Рамштайна"

Президент Владимир Зеленский по итогам очередного заседания союзников на базе "Рамштайн" отметил, что Украине еще придется побороться за поставки современных танков, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам.

"Сегодня день "Рамштайна" — и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон. Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайн". Это закрытая дискуссия — и так должно быть.

В целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы.

Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", — сказал президент.

Напомним, на встрече в формате "Рамштайн" 20 января западные союзники не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2, однако новый министр обороны Германии Борис Писториус поручил проверить их запасы.

Министерство обороны США объявило, что официальный Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В него вошли 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.