Нидерланды передадут Украине две установки ЗРК Patriot

Нидерланды готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями, а также обучить украинских военных работе с ними. Таким образом западные партнеры готовы отправить для ВСУ минимум четыре установки этого типа, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.

"Речь идет о двух пусковых установках и ракетах. Нидерланды также несут ответственность за обучение украинских солдат" , — говорится в сообщении министерства о системах Patriot.

Отмечается, что Нидерланды также присоединились к группе стран, включая Германию, которые изучают возможности поставок западных основных боевых танков Украине. Этот процесс будет дополнительно изучен в предстоящий период, говорится в сообщении.﻿

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.