Резников провел переговоры с министром обороны Германии о Leopard 2
Министры обороны Украины и Германии - Алексей Резников и Борис Писториус - провели переговоры относительно, среди прочего, поставки танков Leopard 2 на полях встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Европейская правда.
"В конце встречи "Рамштайн" министр обороны Писториус провел широкие переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Германия и дальше будет поддерживать прямой контакт с Киевом, чтобы продолжать оказывать целенаправленную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией", - сообщило немецкое министерство обороны.
В свою очередь Резников по итогам встречи написал в Twitter, что поздравил Писториуса с назначением и провел с ним "откровенный разговор о Leopard 2".
"Дальше будет", - отметил глава Минобороны Украины.
Также он поблагодарил правительство и народ Германии за военную помощь и гостеприимство на встрече в формате "Рамштайн".
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.
Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.