Резников провел переговоры с министром обороны Германии о Leopard 2

Министры обороны Украины и Германии - Алексей Резников и Борис Писториус - провели переговоры относительно, среди прочего, поставки танков Leopard 2 на полях встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Европейская правда.

"В конце встречи "Рамштайн" министр обороны Писториус провел широкие переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Германия и дальше будет поддерживать прямой контакт с Киевом, чтобы продолжать оказывать целенаправленную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией" , - сообщило немецкое министерство обороны.

Zum Ende des #Ramstein-Treffens führte Verteidigungsminister Pistorius ausführliche Gespräche mit seinem ???????? Counterpart @oleksiireznikov. ???????? wird weiter im direkten Austausch mit Kiew stehen um die #Ukraine auch zukünftig gezielt im Kampf gegen die ???????? Aggression zu unterstützen. pic.twitter.com/0lhcIEKh12 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 20, 2023

В свою очередь Резников по итогам встречи написал в Twitter, что поздравил Писториуса с назначением и провел с ним "откровенный разговор о Leopard 2".

"Дальше будет" , - отметил глава Минобороны Украины.

Также он поблагодарил правительство и народ Германии за военную помощь и гостеприимство на встрече в формате "Рамштайн".

Congratulated ???????? DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position. We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.I also thanked the ???????? Government and the ???????? people for their military assistance to ???????? and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.