Байден: Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с Россией

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Украине танков Leopard, заявил, что Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с российской армией, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает CNN.

Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал, что "Украина получит всю необходимую помощь", когда журналист спросил, поддерживает ли он идею Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

Что этому предшествовало: