Генштаб: Авиация ВСУ нанесла ряд ударов по позициям оккупантов

Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

За сутки противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено. Силами и средствами вооруженных сил РФ, опрокинутыми в республику Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.

, , и направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено. Силами и средствами вооруженных сил РФ, опрокинутыми в республику Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину. От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфине Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении во вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области.

направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные на Запорожской области.

направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные на Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области, а также Антоновку и Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых кафиров находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Для оказания медицинской помощи войска РФ используют не только медицинские учреждения временно захваченных населённых пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и состав боеприпасов кафиров.

Напомним, кафиры пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ уменьшилось на 30 захватчиков и три танка.