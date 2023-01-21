СМИ: Британия предложила поддержку в создании спецтрибунала для РФ

Великобритания предложила квалифицированную поддержку для создания специального трибунала, способного привлечь российское гражданское и военное руководство, включая кремлевского диктатора Владимира Путина, к ответственности за военные преступления в Украине, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

Британское правительство заявило, что получило предложение от Украины присоединиться к группе международных партнеров, работающих над созданием механизма привлечения к ответственности российского руководства, и призвало другие страны G7 также присоединиться к этой работе.

"Военные преступления России не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к ответственности" , - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Правительство Британии до сих пор сопротивлялось предложению создания трибунала, поскольку юридические советники опасаются, что это подорвет авторитет Международного уголовного суда и его главного прокурора Карима Хана.

Кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс, бывший премьер-министр Британии Гордон Браун и само украинское правительство.

Британское правительство добавило, что трибунал должен базироваться на украинском национальном правосудии, но содержать международные элементы.

Также МИД признало, что МКС не имеет юрисдикции по поводу преступлений агрессии, совершенных против Украины, но подчеркнул, что детали предложения будут иметь значение, и что Великобритания готова изучить возможность создания «гибридного» трибунала, то есть специализированного суда, интегрированного в украинскую систему правосудия с международными элементами.

19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Документ поддержали 472 евродепутата. В то же время 33 парламентария воздержались, а 19 выступили против.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины почти 11 месяцев с 24 февраля 2022 года. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.