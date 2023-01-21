США и союзники согласовали еще две предельные цены на нефть из РФ

Страны международной коалиции во главе с США, поставившие предельную цену на российскую нефть, согласились установить еще две предельные цены на нефтепродукты из РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адеем провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, введших ограничения на цену российской нефти морской транспортировки, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для завершения политики ограничения цен на российские нефтепродукты. .

К "нефтяной коалиции" входят страны Большой семерки, Евросоюза и Австралия.

Участники встречи согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты.

"Одна предельная цена – на нефтепродукты, обычно продающиеся с надбавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин. Вторая предельная цена – на продукты, которые продаются со скидкой к цене на сырую нефть, такие как мазут" , – говорится в сообщении.

Участники встречи согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.

Также замминистры согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть.

"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после введения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть" , – говорится в сообщении Минфина США.

Напомним, Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.