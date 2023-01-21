Гуменюк: РФ проводит разведку дронами, готовясь к новым ракетным ударам
Российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
"Вообще (россияне - ред.) проводят разведку достаточно системно, мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - рассказала Гуменюк.
На уточняющий вопрос, что именно оккупационные войска пытаются отыскать, она ответила, что, как правило, это объекты критической инфраструктуры.
"Но большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов", - отметила Гуменюк.
Комментируя сбитие российского разведывательного беспилотника "Мерлин", она пояснила, что это не что-то новое.
"Это не критично новенькое. Они используют определенный перечень своих дронов, который мы знаем. Но не каждый из них можно сразу идентифицировать. Например, бывает такое сбитие, что от него не остается даже и упоминания", - добавила Гуменюк.