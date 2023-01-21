Гуменюк: РФ проводит разведку дронами, готовясь к новым ракетным ударам

Российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вообще (россияне - ред.) проводят разведку достаточно системно, мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть" , - рассказала Гуменюк.

На уточняющий вопрос, что именно оккупационные войска пытаются отыскать, она ответила, что, как правило, это объекты критической инфраструктуры.

"Но большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов" , - отметила Гуменюк.

Комментируя сбитие российского разведывательного беспилотника "Мерлин", она пояснила, что это не что-то новое.