Минобороны Чехии опровергло информацию о готовности передать Украине Leopard 2

Министерство обороны Чехии опровергло информацию о готовности передать Украине танки Leopard 2, полученные от Германии в качестве компенсации за поставленные Киеву танки Т-72 советского образца, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Чехии.

"Иностранные СМИ сообщили, что "Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация не соответствует действительности. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине" , - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что ничего подобного не обсуждалось и на заседании Контактной группы по вопросам обороны на американской базе Рамштайн, где представители пяти десятков стран обсуждали дальнейшую военную поддержку Украины.

"Так же ложными являются предположения, что Чехия получит американские танки "Abrams" вместо танков "Leopard" , - заявили в ведомстве.

Ранее немецкое издание FAZ сообщило, что Чехия и Словакия могут передать Украине полученные от Германии танки, речь идет примерно о 30 единицах.