ОВА: Оккупанты били по Гуляйполю и Орехову, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В Гуляйполе при обстреле погибла женщина. В городе Орехово двое гражданских получили ранения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили наши общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов" , – написал он.

Старух отметил, что 20 января враг обстреливал Гуляйполе, из-за атаки россиян погибла женщина. А в Орехове произошло возгорание в помещении кинотеатра: двое мирных жителей получили ранения.