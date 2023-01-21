Линия фронта приближается к Кременной: Гайдай рассказал о боях у города

В настоящее время продолжаются тяжелые бои у Кременной. Украинские военные постепенно продвигаются, линия фронта приближается к городу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала Freedom.

"У Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям... Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной" , - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".

Тем временем Лисичанский НПЗ оккупанты используют в качестве плацдарма.

Напомним, по данным британской разведки, на северо-востоке, у Кременной, украинские силы, вероятно, добились небольших успехов и успешно защитились от российской контратаки.