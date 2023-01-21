Банкиры и аналитики улучшили ожидания курса гривны и инфляции

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине в январе 2023 улучшились. Банкиры и финансовые аналитики обновили прогнозы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, банкиры прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 43,23 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар по сравнению с 42,30 грн/доллар в ноябре.

Банкиры улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 22,9% с 23,7% в октябре. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 18,1% (в ноябре ожидали 20,2%).