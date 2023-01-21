В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы

В Украине снизился уровень производства электроэнергии, поэтому дефицит остается существенным, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. К тому же, один из блоков на ТЭС выведен в аварийный ремонт, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным.

Всем облэнерго доведены пониженные лимиты потребления на все сутки из-за уменьшения общего производства электроэнергии. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Сообщается, что "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных вражескими атаками. Однако после каждой следующей атаки по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним, вчера в Yasno сообщали, что генерация была увеличена из-за ремонта на поврежденных электроподстанциях.

Кроме того, еще семи украинским облэнерго грозит штраф за неправомерное отключение света.