ВМС: В Черном море зафиксированы пять российских носителей Калибров

По состоянию на 21 января в Черном море зафиксированы пять российских носителей Калибров, общий залп — 36 ракет, сообщает Новое время.

Об этом сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве всего 11 вражеских кораблей из них пять - носители крылатых ракет Калибр.

В Азовском море враг держит на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 35 судов, из них 15 судов двигались из пролива Босфор; в Черное море – 36 судов, из них восемь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Как отмечают в ВМС, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.