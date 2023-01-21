Главы МИД стран Балтии призвали Германию немедленно передать Украине танки

Министры иностранных дел стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — призвали Германию безотлагательно передать Украине танки собственного производства, сообщает Новое время.

Общее заявление опубликовал глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс в Twitter от имени всех трех стран.

"Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard" , - написал Ринкевичс.

В заявлении отмечается, что «это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и как можно быстрее восстановить мир в Европе».

"Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом вопросе" , - подчеркнули министры.

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 21, 2023

В последние недели некоторые страны-партнеры выразили готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые издания писали, в частности, что Берлин не хочет принимать это решение без США.

В частности, источники Süddeutsche Zeitung сообщали, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. В свою очередь министр обороны ФРГ заявил, что это условие не обязательно.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.