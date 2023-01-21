Главы МИД стран Балтии призвали Германию немедленно передать Украине танки
Министры иностранных дел стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — призвали Германию безотлагательно передать Украине танки собственного производства, сообщает Новое время.
Общее заявление опубликовал глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс в Twitter от имени всех трех стран.
"Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", - написал Ринкевичс.
В заявлении отмечается, что «это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и как можно быстрее восстановить мир в Европе».
"Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом вопросе", - подчеркнули министры.
В последние недели некоторые страны-партнеры выразили готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.
Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые издания писали, в частности, что Берлин не хочет принимать это решение без США.
В частности, источники Süddeutsche Zeitung сообщали, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. В свою очередь министр обороны ФРГ заявил, что это условие не обязательно.
По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.