Погода в Украине на 23 января: Местами туман и сильный ветер

Сегодня, 23 января, в некоторых областях Украины будет туман и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура в Киеве около 0-2° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями и без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях 0-5 ° тепла, днем в Закарпатье 7-12°; на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях ночью 1-6° мороза

В Киевской области без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.