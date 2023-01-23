Ситуация на фронте к утру 23 января: информация Генштаба

В течение суток российские войска нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях﻿. ﻿Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выимка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области" , — отметили в Генштабе.

Кроме того, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них — Верхнекаменное, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.

"С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыли пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили" , — пишет Генштаб.

В ведомстве добавили, что российская армия продолжает нести потери.

"Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации" , — отметили в Генштабе.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.