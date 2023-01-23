ISW: Звезда Пригожина стала гаснуть из-за неудачи под Бахмутом

Российский президент Владимир Путин решил снова сделать ставку на регулярную армию, а не на наемников ППК "Вагнер" Евгения Пригожина﻿. Об этом говорится в очередном сведении американского Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

"Звезда Евгения Пригожина, финансируемого "Вагнером", после нескольких месяцев видимого подъема начала заходить после того, как он не смог выполнить свое обещание захватить Бахмут собственными силами" , — отметили аналитики.

В ISW напомнили, что Путин поставил командовать войсками в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова и понизил до заместителя Герасимова генерала Сергея Суровикина, которого украинская разведка называла союзником Пригожина. Кроме того, важным знаком ISW считает то, что Путин не упомянул Пригожина, когда 15 января говорил о взятии Соледара.

Осенью Путин решил предоставить Пригожину и Суровикину возможность показать, что они смогут сделать своими силами, считают аналитики. Один – тысячами мобилизованных заключенных, второй – ударами по украинской энергетике и электросетям.

"Оба провалились: попытки Пригожина захватить Бахмут закончились, а Суровикин своей кампанией налетов не добился почти ничего, кроме того, что принес страдания гражданскому населению Украины, потратив на это большую часть российского запаса высокоточных ракет" , – пишет ISW.

Теперь Путин снова сделал ставку на армию и надеется, что Шойгу и Герасимов, научив и снарядив мобилизованных, смогут в скором времени исправить дела России на фронтах.