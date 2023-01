Как в Украине работает многофункциональный грузовик Scania

На дорогах Киевской области сегодня можно увидеть довольно интересные грузовики Scania, которые могут выполнять самые различные задачи, сообщает Автоцентр.

Одна из таких машин – семейства Off Road ХТ (c колесными редукторами, для тяжелых условий эксплуатации) работает в компании «Обуховгорвторресурсы». На трехосное шасси P440 (6×4 – c короткой дневной кабиной, 12,7-литровым двигателем в 440 л. с. и автоматизированной КП – было установлено интересное навесное оборудование.

Во-первых, эта система крюкового захвата типа «мультилифт». В данном случае это продукт AVTR A3L-240 (Palfinger) грузоподъемностью 24 т. Во-вторых, это сменный кузов-контейнер собственного производства – «Обуховгорвторресурсы» изготавливает модели объемом от 6 до 35 кубометров.

И в-третьих, эта характерная стальная плита, установленная на переднем бампере. Она предназначена для монтажа снегоуборочного отвала марки RASCO.

Таким образом, один грузовик может работать и мусоровозом, причем с различными кузовами, а при необходимости в зимнее время его можно задействовать и для уборки дорог.

Еще очень важный момент. Автомобили данного предприятия оснащены системой GPS-мониторинга, что позволяет в онлайн-режиме контролировать их перемещение и повышает эффективность работы на маршруте.