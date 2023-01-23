"Укрзализныця" запускает новые поезда между Харьковом и Донбассом

"Укрзализныця" назначает пригородные поезда по маршрутам Краматорск — Харьков и Харьков — Славянск﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

Со 2 февраля будут курсировать такие поезда: