"Укрзализныця" запускает новые поезда между Харьковом и Донбассом
"Укрзализныця" назначает пригородные поезда по маршрутам Краматорск — Харьков и Харьков — Славянск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.
Со 2 февраля будут курсировать такие поезда:
- №6812 Краматорск — Харьков. Отправление из Краматорска — в 7:25, прибытие в Харьков (через Славянск, где поезд будет останавливаться в 7:48) — в 13:00.
- №6813 Харьков — Славянск. Отправление из Харькова – в 13:40, прибытие в Славянск в 18:41.