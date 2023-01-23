В Кабмине готовят перестановки – СМИ

Вскоре в Кабинете министров возможны увольнения и перестановки, сообщают﻿ источники "Украинской правды" в команде президента и Верховной Раде, сообщает Украинская правда.

По данным собеседников УП, первый кандидат на выход – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом министр спорта Вадим Гутцайт, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить.

Депутаты ВР, со своей стороны, хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов.

Но, по словам собеседников издания, в ОП пока об этом серьезно не говорят.

Также источники издания подчеркнули, что сейчас окончательное решение по всем кадровым вопросам принимают только 2 человека: президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.