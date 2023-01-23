Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы

Эстония заявила о решении отдать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы у других государств не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне﻿. Об этом посол Эстонии в Украине Кайма Кууск заявил в Facebook, сообщает Деловая столица.

Так, правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью €113 млн:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений

"Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины" , – добавили в эстонском посольстве.

Общие объемы эстонской военной помощи для Украины уже превысили 1% ВВП Эстонии.