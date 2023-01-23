СМИ: ЕС утвердил выделение Украине военной помощи на 500 млн евро
Европйеский Союз утвердил выделение Украине военной помощи на сумму 500 млн евро, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили дипломатические источники со ссылкой на Bild.
"ЕС предоставит военную помощь Украине в размере 500 млн евро… Такая договорённость была достигнута в ходе встречи министров иностранных дел стран Европейского союза, которая проходит сегодня в Брюсселе", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания формата "Рамштайн" заявил, что новая военная помощь позволит украинской армии перейти в наступление.