Кулеба: Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе получения Украиной танков осталось сделать "последние полшага". Кулеба уверен, что немецкие Leopard вскоре будут переданы, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"В вопросах танков осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки пока что. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc.

Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии".

Министр отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным:

"Такая страна, есть специфика, надо ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и на этот раз также получим".

Что касается вопроса скорости и "цены" такого промедления, то министр заверил, что украинская сторона доносит международным партнерам, что за каждый день задержки проливается кровь украинцев.

Напомним: