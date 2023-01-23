Минздрав: ВОЗ передала Украине партию автомобилей неотложной помощи

Бюро Всемирной организации здравоохранения передало Украине 26 автомобилей неотложной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Министерства здравоохранения Украины.

Эти 26 автомобилей срочной помощи будут использовать для обеспечения потребностей пациентов в сфере здравоохранения во время войны.

"Это 6 автомобилей для перевозки пациентов и 20 реанимобилей, оборудованных кислородными баллонами, дефибрилляторами, транспортными аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, позволяющим транспортировать тяжелораненых пациентов в учреждения здравоохранения" , - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что начиная с 24 февраля 2022 года, ВОЗ и ее партнеры передали Украине более 30 автомобилей скорой помощи. Еще больше планируется предоставить в течение года. Пожертвование стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.

Напомним, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт заявил, что около четверти населения Украины, а это почти 10 миллионов человек, могут страдать от психических расстройств из-за войны России против Украины.

Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов.