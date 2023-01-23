ВАКС отобрал у российского миллиардера имущество в пользу Украины

Суд конфисковал украинские активы эксглавы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова, сообщает Деловая столица.

Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, эксглавы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова, сообщает пресс- служба ВАКС.

Он занимает 59 позицию в российском Forbes с состоянием в $1,5 миллиарда.

В понедельник, 23 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении российского миллиардера, и применила к нему санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

В доход государства взыскано:

– квартиру общей площадью 175,5 кв. м в Одессе;

– парковочное место в Одессе;

– состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2 411,3 кв. м в Никополе;

– комплекс в Никополе;

– квартиру общей площадью 68,5 кв. м Никополе;

– трактор колесный;

– прицеп;

– автомобиль LEXUS;

– четыре автомобиля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

– денежные средства на банковских счетах;

– 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО ТИТАН Украина".