ISW: Россия перейти к наступлению в ближайшие месяцы

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что Россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности весной, сообщает Украинская правда.

Эксперты указывают на то, что, по оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает оценку ISW о том, что российские войска могут осуществить решающие наступление в ближайшие месяцы.

Анализируя собранные данные, эксперты института заметили, что Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.

23 января председатель российской Думы Вячеслав Володин встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Эбрагимом Райси с целью расширения двустороннего сотрудничества.

Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах на фоне американских санкций, что, по мнению Володина, сблизило две страны.

Кроме того, источники в иранском Корпусе стражей исламской революции также высказали предположение о дальнейшем военном сотрудничестве между Тегераном и Москвой.

В ISW отмечают, что чрезмерная зависимость группы "Вагнера" от вербовки из исправительных колоний, похоже, имеет все большее влияние на боеспособность ЧВК.

Глава независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова заявила 23 января, что из 50 000 заключенных, завербованных "Вагнером", только 10 000 воюют на фронте в Украине из-за высоких показателей потерь, сдачи в плен и дезертирства.

Основные выводы ISW за 23 января: