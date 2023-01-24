Эстония высылает посла РФ и обещает продолжить поддержку Украины

Посол России в Эстонии в начале февраля должен покинуть страну после понижения уровня дипломатических отношений между странами, сообщает Европейская правда.

"Эстония берет к сведению решение России о сокращении дипломатического присутствия до уровня временного поверенного. Эстония в отношениях с Россией руководствуется принципом паритетности, и мы будем его соблюдать. Это значит, что посол России в Таллинне уедет 7 февраля одновременно с послом Эстонии в России" , – говорится в заявлении.

Министр подчеркнул, что шаги России не помешают Эстонии оказывать поддержку Украине.