Эстония высылает посла РФ и обещает продолжить поддержку Украины
Посол России в Эстонии в начале февраля должен покинуть страну после понижения уровня дипломатических отношений между странами, сообщает Европейская правда.
"Эстония берет к сведению решение России о сокращении дипломатического присутствия до уровня временного поверенного. Эстония в отношениях с Россией руководствуется принципом паритетности, и мы будем его соблюдать. Это значит, что посол России в Таллинне уедет 7 февраля одновременно с послом Эстонии в России", – говорится в заявлении.
Министр подчеркнул, что шаги России не помешают Эстонии оказывать поддержку Украине.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку Россия планирует широкомасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине", - заявил Рейнсалу.