Разведка Британии: Смысл кадровых изменений в армии РФ

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров, что показывает разногласия в российском военном руководстве.﻿ Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает Европейская правда.

"Теплинский был офицером, ответственным за относительно успешный вывод российских войск с западных районов Днепра в ноябре 2022 года, и он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир. Остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия на посту командующего воздушно-десантных войск России" , - говорится в сообщении.

Существует реальная возможность, что его отставке способствовали дебаты относительно задач, которые были поставлены перед ВДВ: их часто использовали для удержания наземных позиций, что обычно должна была бы делать механизированная пехота.