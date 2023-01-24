Укрэнерго: Дефицит в энергосистеме есть, все области получили лимиты

Дефицит мощности украинской энергосистемы остается существенным, потребление осталось на уровне понедельника, однако несколько увеличилось производство электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В регуляторе дефицит объясняют тем, что после последней массированной атаки россиян на энергосистему генерация не может полностью покрыть потребление.

До всех облэнерго были доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Исходя из этих ограничений, облэнерго самостоятельно составляют графики почасовых отключений света, а превышение лимитов приводит к применению аварийных отключений.

"Благодаря тому, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны" , - добавили в компании.

В НЭК также напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а также большинство ветровых и солнечных электростанций во временно оккупированных южных областях.