Кабмин провел кадровые чистки

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил﻿ о последних кадровых решениях Кабинета министров.

Назначен Соболев Алексей Дмитриевич заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволены:

Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя министра обороны Украины;

Музыченко Виталия Владимировича с должности заместителя министра социальной политики Украины;

Лукерю Ивана Михайловича с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;

Негоду Вячеслава Андроновича с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;

Иванкевича Анатолия Валерьевича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Вишнева Виктора Михайловича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласовано увольнение:

Резниченко Валентина Михайловича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Старуха Александра Васильевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации;

Кулебы Алексея Владимировича с должности председателя Киевской областной государственной администрации;

Живицкого Дмитрия Алексеевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации;

Янушевича Ярослава Владимировича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.