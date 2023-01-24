Кабмин провел кадровые чистки
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил о последних кадровых решениях Кабинета министров.
Назначен Соболев Алексей Дмитриевич заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Уволены:
Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя министра обороны Украины;
Музыченко Виталия Владимировича с должности заместителя министра социальной политики Украины;
Лукерю Ивана Михайловича с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;
Негоду Вячеслава Андроновича с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины;
Иванкевича Анатолия Валерьевича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
Вишнева Виктора Михайловича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Согласовано увольнение:
Резниченко Валентина Михайловича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
Старуха Александра Васильевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации;
Кулебы Алексея Владимировича с должности председателя Киевской областной государственной администрации;
Живицкого Дмитрия Алексеевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации;
Янушевича Ярослава Владимировича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.