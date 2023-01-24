CNN: Союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на юг

Американские и западные чиновники призвали Украину оставить борьбу за город Бахмут на Донетчине, и переключиться на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники, сообщает Украинская правда.

"Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники" , - говорится в материале издания.



Сообщается, что в течение почти 6 месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.