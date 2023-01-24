Сегодня, 24 января, в Украину с рабочим визитом прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!" , - сказано в сообщении главы украинского государства.

Ниинисте уже успел встретиться с Зеленским в Киеве и провести переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро.

Также мы писали, что правительство Финляндии заморозило российские активы на сумму 187 млн евро.